Tagliacozzo (L’Aquila),16 maggio 2025 – È stato un grande campione del ciclismo, il livornese Paolo Bettini che tra le tante vittorie ottenute in carriera conta il titolo olimpico di Atene nel 2024 e due mondiali in linea nel 2006 e 2007. Di Giri d’Italia ne ha disputati otto con due sole tappe vinte, a Tropea e Brescia. È al seguito del Giro d’Italia e lo raggiungiamo via telefono mentre in auto sta lasciando la zona di partenza di una tappa, quella di oggi venerdì, attesa (la prima del Giro con arrivo in salita). La prima domanda è su quanto successo ieri con la maxi-caduta e la neutralizzazione della tappa per quanto riguarda i tempi. “La decisione finale presa dagli organizzatori e dalla giuria è quella giusta, ma voglio aggiungere qualcosa”. Prego. “Quando correvo successe qualcosa di simile anche a me. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net

Giro d'Italia, Bettini: "La Gubbio-Siena potrebbe spaccare il gruppo. La crono sarà fondamentale"