Giro d’Italia Ayuso vince il primo arrivo in salita Roglic maglia rosa – La nuova classifica

Juan Ayuso trionfa nel primo arrivo in salita del Giro d’Italia 2025 a Tagliacozzo, conquistando la settima tappa. Il corridore spagnolo dell’UAE taglia il traguardo in testa, seguito dal compagno di squadra Isaac Del Toro e dal rientrante Egan Bernal. Quarto posto per Primoz Roglic, che indossa ora la maglia rosa. Scopriamo la nuova classifica!

Juan Ayuso vince il primo arrivo in salita del Giro d’Italia 2025 a Tagliacozzo. Lo spagnolo dell’Uae ha tagliato per primo il traguardo della settima tappa davanti al compagno di squadra Isaac Del Toro e al ritrovato Egan Bernal, staccati di 4 secondi. Quarto all’arrivo Primoz Roglic, nuova maglia rosa: lo sloveno è il nuovo leader della corsa con un vantaggio di 4 secondi su Ayuso, 9 secondi su Del Toro e 27 secondi sull’italiano Antonio Tiberi, oggi sesto all’arrivo, dopo Giulio Ciccone e davanti a Damiano Caruso. La settima tappa porta la Corsa Rosa in Abruzzo ma anche il primo arrivo in salita, con il traguardo che coincide con il primo Gpm di prima categoria dell’edizione 108 del Giro d’Italia, al termine di una salita di quasi 12 chilometri con picchi del 14%. A Tagliacozzo arrivano i primi back. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Giro d’Italia, Ayuso vince il primo arrivo in salita. Roglic maglia rosa – La nuova classifica

