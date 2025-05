Giro d’Italia ad Ayuso la settima tappa Roglic torna in maglia rosa

Juan Ayuso si impone nella settima tappa del Giro d'Italia 2025, conquistando il traguardo da Castel di Sangro a Tagliacozzo. Con questa vittoria, il ciclista spagnolo dell'UAE Team Emirates XRG fa segnare un importante successo, mentre Primoz Roglic recupera la maglia rosa, aggiungendo ulteriore emozione alla competizione.

(Adnkronos) – Juan Ayuso vince la settima tappa del Giro d'Italia 2025, 168 chilometri da Castel di Sangro a Tagliacozzo. Lo spagnolo dell'Uae Team Emirates Xrg ha tagliato per primo il traguardo davanti al messicano Isaac Del Toro, suo compagno di squadra, e il colombiano Egan Bernal del team Ineos Grenadiers, staccati di 4 secondi.

