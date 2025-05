La montagna è soprattutto una questione di fiducia. Lo è quando si cammina, lo è quando si pedala, lo è, soprattutto, quando si pedala in un grande giro, con l’idea di essere il primo a superare la linea d’arrivo. Ed è una questione di fiducia perché la montagna se ne frega delle ambizioni umane e di tutto il resto, la montagna basta a se stessa. Erano fiduciosi quelli della Red Bull – Bora – hansgrohe nelle possibilità di Primoz Roglic: al pronti via si sono messi davanti a decidere chi poteva fuggire e chi no. Erano fiduciosi quelli della Lidl – Trek e soprattutto Mads Pedersen – che in maglia rosa ha preso vento in faccia in testa al gruppo per chilometri e chilometri – nelle possibilità di Giulio Ciccone. E pure quelli della Ineos Grenadiers in Egan Bernal e quelli della Bahrain – Victorious in Antonio Tiberi. 🔗Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Giro d'Italia, a Tagliacozzo Juan Ayuso non si è alzato sui pedali