Tagliacozzo, 16 maggio 2025 – Primo acuto di Juan Ayuso al Giro 2025. Lo spagnolo della Uae ha messo il sigillo sulla prima tappa di montagna con uno scatto nel finale verso l’arrivo di Tagliacozzo per battere il compagno Del Toro, poi Bernal, Roglic, Ciccone e Tiberi, ma senza grandissimi scossoni tra i big. Gli italiani si sono ben comportati ma è mancato lo spunto decisivo per vincere la tappa. Ovviamente, è arrivato lo stravolgimento in classifica. Mads Pedersen, come da pronostici, ha lasciato la maglia rosa a Primoz Roglic, che ora comanda con 4 secondi su Ayuso, poi Del Toro a 9” e Antonio Tiberi quarto a 27”. Più attardati Carapaz, decimo a 39”, Ciccone tredicesimo a 44” e Bernal a 46”. I primi big a perdere terreno sono stati David Gaudu, che è a 1’43”, Thymen Arensman a 2’08” e Nairo Quintana a 2’44”. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Giro d’Italia 2025, tappa 8: percorso, altimetria, favoriti e orari tv