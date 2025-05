Giro d’Italia 2025 | Siena si prepara ad accogliere la carovana rosa Tutte le modifiche per viabilità e parcheggi

Siena si prepara a vivere un evento straordinario: la nona tappa del Giro d’Italia 2025, da Gubbio a Siena, arriverà il 18 maggio. Per garantire la sicurezza e il corretto svolgimento della manifestazione, sono state previste importanti modifiche alla viabilità e ai parcheggi in città. Scopriamo insieme le novità e i dettagli dell'evento.

E’ iniziato il conto alla rovescia per l’arrivo a Siena della nona tappa del Giro d’Italia 2025, la Gubbio-Siena, previsto per domenica 18 maggio L'articolo Giro d’Italia 2025: Siena si prepara ad accogliere la carovana rosa. Tutte le modifiche per viabilità e parcheggi proviene da Firenze Post. 🔗Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Giro d’Italia 2025: Siena si prepara ad accogliere la carovana rosa. Tutte le modifiche per viabilità e parcheggi

