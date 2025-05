Giro d' Italia 2025 settima tappa | vince Ayuso Roglic fatica ma torna in Rosa La classifica

Tagliacozzo, 16 maggio 2025 – La tappa 7 propone il primo arrivo in salita del Giro d'Italia 2025, quello di Tagliacozzo. Come da previsioni, sull'ascesa finale arriva la resa della maglia rosa Mads Pedersen, che comincia a lavorare per un Giulio Ciccone desideroso di regalarsi una gioia sulle strade di casa. L'abruzzese ci prova due volte, ma nessuno fa il vuoto. Nessuno, tranne Juan Ayuso, che va a vincere in volata proprio nel momento in cui, a sorpresa, cede Primoz Roglic, che appare in difficoltĂ anche nei confronti del giovane gregario Giulio Pellizzari, che così come Antonio Tiberi passa a pieni voti il primo esame in salita. E' invece rimandato Roglic, che comunque si riprende la maglia rosa, seppur per appena 4" proprio su Ayuso, che dopo le difficoltĂ palesate soprattutto in Albania sembra in netta crescita, al contrario del suo rivale. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net

