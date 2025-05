Giro d’Italia 2025 settima tappa | tutte le classifiche e le maglie Fortunato miglior scalatore Roglic in rosa

La settima tappa del Giro d’Italia 2025 ha incantato gli appassionati di ciclismo con un'arrivo in salita a Tagliacozzo. Juan Ayuso ha trionfato per soli quattro secondi, mentre Primo Roglic si è vestito della maglia rosa, dimostrando la sua superiorità. Fortunato emerge come miglior scalatore, rendendo la competizione ancora più avvincente. Scopri tutte le classifiche e le maglie!

La settima tappa del Giro d’Italia 2025 si è rivelata particolarmente avvincente con l’arrivo in salita a Tagliacozzo. Juan Ayuso ha vinto con quattro secondi di vantaggio sugli altri big grazie a una splendida progressione, lo sloveno Primo Roglic ha conquistato la maglia rosa con quattro secondi di margine sullo spagnolo. Lorenzo Fortunato resta il miglior scalatore, l’olandese Mads Pedersen è il leader della classifica a punti. Di seguito le classifiche individuali del Giro d’Italia 2025: generale, a punti, scalatori, giovani. CLASSIFICHE GIRO D’ITALIA 2025 (dopo la settima tappa). CLASSIFICA GENERALE . 1 – ROGLI? Primož Red Bull – BORA – hansgrohe 20 24:32:30 2 – AYUSO Juan UAE Team Emirates – XRG 0:04 3 – DEL TORO Isaac UAE Team Emirates – XRG 0:09 4 – TIBERI Antonio Bahrain – Victorious 0:27 5 – POOLE Max Team Picnic PostNL 0:30 6 – STORER Michael Tudor Pro Cycling Team 0:33 7 – MCNULTY Brandon UAE Team Emirates – XRG 0:34 8 – VACEK Mathias Lidl – Trek 0:37 9 – YATES Simon Team Visma Lease a Bike 0:39 10 – CARAPAZ Richard EF Education – EasyPost,, CLASSIFICA A PUNTI (MAGLIA CICLAMINO). 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Giro d’Italia 2025, settima tappa: tutte le classifiche e le maglie. Fortunato miglior scalatore, Roglic in rosa

