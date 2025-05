Giro d’Italia 2025 settima tappa Castel di Sangro–Tagliacozzo primo arrivo in salita della Corsa Rosa

Il Giro d’Italia 2025 si intensifica con la settima tappa, un affascinante percorso tra Castel di Sangro e Tagliacozzo. Dopo il trionfo di Kaden Groves a Napoli, i ciclisti si preparano per il primo vero arrivo in salita della corsa, testando le loro leggende sulle spettacolari montagne abruzzesi. Un’occasione imperdibile per gli appassionati!

Il Giro d’Italia 2025 entra nel vivo con la settima tappa, una frazione tutta abruzzese che porterà i corridori da Castel di Sangro a Tagliacozzo. Dopo la volata vincente di Kaden Groves nella tappa 6 da Potenza a Napoli, la Corsa Rosa affronta oggi il primo vero arrivo in salita di questa edizione, in uno scenario appenninico ricco di storia e fatica. Profilo altimetrico e percorso: 168 km con 4 GPM fino a 1.425 metri. La tappa 7 del Giro d’Italia 2025 misura 168 chilometri e non prevede tratti pianeggianti: solo salite, discese e quattro Gran Premi della Montagna (GPM) ben distribuiti lungo il percorso. Partenza da Castel di Sangro (791 m s.l.m.). Arrivo a Tagliacozzo, a 1.425 m di altitudine. L’ultima salita misura quasi 12 km, con una pendenza media del 5,5% e punte fino al 14%. Si tratta del primo GPM di prima categoria dell’edizione 2025 del Giro, che potrebbe già influenzare le gerarchie della classifica generale. 🔗Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Giro d’Italia 2025 settima tappa Castel di Sangro–Tagliacozzo, primo arrivo in salita della Corsa Rosa

