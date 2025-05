Giro d’Italia 2025 la tappa di domani Giulianova-Castelraimondo | percorso altimetria orari tv

Il Giro d'Italia 2025 si avvicina a un weekend cruciale, con la tappa Giulianova-Castelraimondo pronta a mettere alla prova i ciclisti. Tra percorsi impegnativi e altimetrie sfidanti, gli appassionati attendono con trepidazione l'andamento della gara e gli orari delle dirette televisive. Un’occasione imperdibile per seguire la lotta per la maglia rosa!

Il Giro d'Italia 2025 entra sempre più nel vivo e si prepara a vivere un fine settimana decisamente impegnativo e destinato, probabilmente, a ridisegnare in maniera significativa l'attuale composizione della classifica generale. La carovana, archiviato l'arrivo in salita di Tagliacozzo, si cimenta con l'ottava tappa, la Giulianova-Castelraimondo di 197 chilometri, dal disegno movimentato nella quale sembra ragionevole pensare che non esisteranno momenti di sosta. Gli uomini di classifica troveranno terreno fertile per darsi battaglia e cercare di guadagnare ulteriore margine sui diretti rivali. Doveroso prestare attenzione anche allo scenario per la lotta del successo di giornata in cui proveranno ad inserirsi tutti quei corridori che nelle prime tappe hanno già accumulato distacchi significativi e sono fuori dai discorsi legati alla graduatoria.

