Giro d’Italia 2025 | il ruggito di Ayuso mette in fila il gruppo a Tagliacozzo

Nel Giro d’Italia 2025, Juan Ayuso fa sentire il suo ruggito, conquistando la settima tappa a Tagliacozzo. Il giovane spagnolo dell’UAE Team Emirates XRG ha trionfato su un difficile percorso abruzzese di 168 chilometri, affrontando un dislivello di 3.500 metri, e segnando un'importante vittoria nella prima frazione di montagna del 108° Giro.

Lo spagnolo Juan Ayuso (UAE Team Emirates XRG) ha vinto la settima tappa del 108° Giro d'Italia, la prima frazione di montagna tutta in terra d'Abruzzo, lungo i 168 chilometri, con 3.500 metri di dislivello, che ha portato i corridori da Castel di Sangro ai 1.425 metri di Marsia sopra Tagliacozzo. Il 22enne di Javea, che ha percorso la distanza odierna in 4h20'25", alla media di 38.707 kmh, ha preceduto di quattro secondi il compagno di squadra, il messicano Isaac Del Toro, con il redivivo colombiano Egan Bernal (Ineos Grenadiers) che ha guadagnato la terza moneta, rintuzzando il rientro di Primoz Roglic (Red Bull Bora Hansgrohe). Il danese Mads Pedersen (Lidl Trek), maglia rosa alla partenza, giunto in forte ritardo, ha ceduto il simbolo del primato. A guidare la classifica generale, ora, è Roglic.

Giro d'Italia, Ayuso trionfa a Tagliacozzo. Roglic strappa la maglia rosa a Pedersen

Secondo gazzetta.it: Ora tre giornate-chiave in quattro giorni: prima la tappa dei Muri marchigiani a Castelraimondo, poi domenica i 30 km di sterrato nella tappa di Siena con arrivo in Piazza del Campo ...

Giro D'Italia 2025, il primo arrivo in salita premia Ayuso: Roglic è in maglia rosa

Da msn.com: Si sapeva che in terra d'Abruzzo si sarebbe incominciato a fare sul serio al Giro d'Italia 2025: da quelle parte nulla è mai scontato e la settima tappa da Castel di Sangro ...

LIVE Giro d'Italia: alle 12.50 via al primo tappone appenninico da Castel di Sangro a Tagliacozzo

Secondo gazzetta.it: Dopo la tappa di ieri neutralizzata, Primoz Roglic (Red Bull-Bora Hansgrohe) resta secondo a 17” da Pedersen. Terza posizione in classifica per l’altro corridore Lidl-Trek, Mathias Vacek: la maglia bi ...

