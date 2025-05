Giro d’Italia 2025 | dove vedere in tv e a che ora la tappa di oggi Castel di Sangro-Tagliacozzo

Il Giro d’Italia 2025 continua con una tappa avvincente da Castel di Sangro a Tagliacozzo, dopo la sesta tappa neutralizzata e la vittoria di Kaden Groves a Napoli. Oggi, il primo arrivo in salita potrebbe sconvolgere le gerarchie in corsa. Scopri come seguire la gara in TV e gli orari degli eventi.

Dopo la neutralizzazione della sesta tappa e l’arrivo in volata a Napoli con la vittoria di Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck), il Giro d’Italia propone oggi un’interessante frazione. Dopo giorni di fughe e di volate, il primo arrivo in salita potrebbe modificare le carte in tavola, soprattutto nella classifica generale guidata da Mads Pedersen. LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO D’ITALIA DALLE 12.50 Il danese della Lidl-Trek difficilmente riuscirà a mantenere la maglia rosa conquistata nella prima tappa e persa solo per un giorno nella crono di Tirana. La settima tappa sarà quella della verità; scopriremo chi avrà il passo dei migliori e chi invece perderà fin da subito terreno. Il percorso di 168 chilometri propone subito l’ascesa di terza categoria di Roccaraso che precede una lunga discesa. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Giro d’Italia 2025: dove vedere in tv e a che ora la tappa di oggi Castel di Sangro-Tagliacozzo

