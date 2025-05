Giro d’Italia 2025 | Ayuso vince la settima tappa Roglic nuova maglia rosa

Juan Ayuso ha trionfato nella settima tappa del Giro d’Italia 2025, percorrendo 168 chilometri da Castel di Sangro a Tagliacozzo, la prima tappa in quota. Con questo successo, il corridore della UAE Team Emirates Xrg si è messo in mostra, mentre Primož Roglic ha conquistato la nuova maglia rosa. Secondo al traguardo è giunto il messicano Isaac Del Toro.

Juan Ayuso della Uae Team Emirates Xrg vince la settima tappa del Giro d'Italia 2025, 168 chilometri da Castel di Sangro a Tagliacozzo, la prima a chiudersi in quota. A tagliare il traguardo per secondo è stato il messicano Isaac Del Toro L'articolo Giro d’Italia 2025: Ayuso vince la settima tappa. Roglic nuova maglia rosa proviene da Firenze Post. 🔗Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Giro d’Italia 2025: Ayuso vince la settima tappa. Roglic nuova maglia rosa

Approfondimenti da altre fonti

Giro D'Italia 2025, il primo arrivo in salita premia Ayuso: Roglic è in maglia rosa

Come scrive msn.com: Si sapeva che in terra d'Abruzzo si sarebbe incominciato a fare sul serio al Giro d'Italia 2025: da quelle parte nulla è mai scontato e la settima tappa da Castel di Sangro ...

Giro d'Italia, Ayuso trionfa a Tagliacozzo. Roglic strappa la maglia rosa a Pedersen

Si legge su gazzetta.it: Ora tre giornate-chiave in quattro giorni: prima la tappa dei Muri marchigiani a Castelraimondo, poi domenica i 30 km di sterrato nella tappa di Siena con arrivo in Piazza del Campo ...

Giro d’Italia, primi verdetti. Zampata di Ayuso, Roglic in rosa ma senza convincere

msn.com scrive: Il primo arrivo in quota di questo Giro sorride al capitano della Uae, che attacca a poche centinaia di metri dal traguardo, lasciando sui pedali lo sloveno, che comunque si prende la maglia rosa ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Giro d’Italia 2025: tappe e percorso, partenza dall’Albania e arrivo a Roma

Il Giro d’Italia 2025 prenderà il via il 9 maggio da Durazzo, in Albania, e si concluderà il 1° giugno a Roma.