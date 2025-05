Giro d' Italia 2025 Ayuso | Importante vincere ma ancora di più mandare un segnale

Roma, 16 maggio 2025 - Il Giro d'Italia 2025 conosce il primo arrivo in salita e, di conseguenza, i primi colpi di scena: Primoz Roglic appare in affanno sulla rampa finale verso Tagliacozzo, pur riconquistando la maglia rosa a spese di Mads Pedersen, mentre Juan Ayuso si prende la frazione, accorcia sul rivale più accreditato e lancia un segnale forte a tutti dopo le difficoltà accusate in Albania. Le dichiarazioni di Ayuso. Salgono le quotazioni dello spagnolo, ma salgono anche quelle di una UAE Team Emirates-XRG che propone Isaac Del Toro come qualcosa di più di un semplice luogotenente: i gradi di capitano però, a maggior ragione dopo l'exploit di oggi sono tutti per Ayuso, apparso in netta crescita rispetto alle prime tappe. "Questo è il mio quarto Grande Giro, ma non ero mai riuscito a vincere, pur andandoci vicino alcune volte alla Vuelta: farcela oggi, al mio primo Giro d'Italia, è un qualcosa di speciale che ricorderò per sempre. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net

