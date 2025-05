Giro d’Italia 2025 Antonio Tiberi | Sono riuscito a gestire gli scatti bene così

Antonio Tiberi ha terminato in sesta posizione la tappa numero sette valida per il Giro d’Italia 2025, frazione di 168 km con partenza a Castel di Sangro ed arrivo a Tagliacozzo. Una buona prestazione per il corridore in forza al team Bahrain Victorious, abile a gravitare nel gruppo di testa giocandosi le sue chance insieme agi altri competitors principali. In virtù del risultato odierno l’italiano è salito al quarto posto nella classifica generale con uno scarto di 0:27 su Primoz Roglic (Red Bull – BORA – hansgrohe), leader con 20 24:32:30 davanti al vincitore di tappa Juan Ayuso (UAE Team Emirates-XRG), secondo a +0:04, oltre che ed Isaac Del Toro (UAE Team Emirates), terzo a +0:09. Una volta arrivato in zona mista, il nativo di Frosinone ha commentato quanto fatto. “ E’ andata bene – ha detto Tiberi ai microfoni del GR1 RAI – considerando che si trattava del primo arrivo in salita è stato parecchio esplosivo e con tanti scatti. 🔗Leggi su Oasport.it

