Giovanni Minoli | A quasi quarant' anni per due il cervello gira a palla La tv è stata quasi tutto | successo abbastanza potere zero Craxi? Finalmente è stato rivalutato Nella vita ho amato tanto e della morte non ho paura | credo nell' Aldilà

Giovanni Minoli, protagonista indiscusso della televisione italiana, riflette sui suoi quasi ottant'anni di vita, ricca di successi e sfide. Con una carriera che ha reinventato il panorama televisivo, ha intervistato figure iconiche e affrontato temi delicati. Oggi, mentre rivaluta il passato e abbraccia l'aldilà, il suo cervello continua a girare a mille, ricco di storie e passione.

Come dirigente ha inventato metà della televisione italiana degli ultimi decenni. Come giornalista ha intervistato i personaggi più importanti e controversi dello scorso secolo. E come uomo affronta ora - o quasi - un bilancio dei suoi primi 80 anni 🔗Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Giovanni Minoli: «A quasi quarant'anni (per due) il cervello gira a palla. La tv è stata quasi tutto: successo abbastanza, potere zero. Craxi? Finalmente è stato rivalutato. Nella vita ho amato tanto e della morte non ho paura: credo nell'Aldilà»

"Mixer" quarant'anni dopo

Come scrive rai.it: Mixer in quasi due decenni avrebbe fatto da vivaio a future celebrità della tv e a innumerevoli altri programmi di successo. In compagnia di Giovanni Minoli Tg2 Dossier ripercorre i volti e le storie ...

Giovanni Minoli a La volta Buona: dall'invenzione di Un posto al sole al malore. «Operato per 9 ore a cuore aperto, non ho paura della morte»

Riporta msn.com: Giovanni Minoli, giornalista e conduttore tra i più importanti della storia della televisione italiana, arriva oggi, venerdì 4 ottobre, da Caterina Balivo a La volta Buona per raccontarsi.

Intervista a Giovanni Minoli

Da msn.com: In primo piano la situazione internazionale con l'incontro Trump-Meloni Puoi dire addio alla patente se prendi questi farmaci: il nuovo Codice della Strada è severissimo Paolo Bonolis è ...

