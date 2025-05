Giovani le imprese cooperative realizzate dagli studenti toscani

Nel cuore della Toscana, i giovani studenti di Firenze dimostrano creatività e intraprendenza attraverso innovative imprese cooperative. Il 16 maggio 2025, verranno presentati progetti che spaziano dalla produzione di saponi bio alla creazione di manufatti in legno riciclato, fino a soluzioni di relax e servizi accessibili, testimoniando l'impegno e la passione delle nuove generazioni.

Firenze, 16 maggio 2025 - La produzione e vendita di saponi bio personalizzati, la creazione di manufatti in legno riciclato, il restauro partendo da materiali poveri, un parrucchiere low cost, una web radio, uno spazio di relax per gli studenti a scuola. Sono alcuni dei progetti realizzati dalle imprese cooperative simulate create dagli alunni delle scuole toscane nell'ambito del progetto "Verso Toscana 2030 – Il Rinascimento della Cooperazione", promosso da Confcooperative Toscana e la Federazione Toscana delle Banche di Credito Cooperativo, con il sostegno di Fondosviluppo, presentate oggi nell'evento annuale finale che si è svolto all'Istituto degli Innocenti a Firenze. A questa edizione hanno partecipato circa 680 studenti toscani, che hanno realizzato le loro imprese cooperative simulate.

