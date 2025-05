Giornata mondiale dell' asma | visite e spirometrie gratuite per bambini e ragazzi

In occasione della Giornata Mondiale dell'Asma, l'ospedale Perrino di Brindisi offre visite e spirometrie gratuite per bambini e ragazzi. Martedì 27 maggio, dalle 8:30 alle 14:00, l'ambulatorio di Pneumo-allergologia dell'unità operativa di Pediatria assicurerà un servizio di prevenzione fondamentale per la salute respiratoria dei più giovani. Un'iniziativa importante per sensibilizzare e informare sulle patologie respiratorie.

BRINDISI - In occasione della Giornata mondiale dell'asma, l'ospedale Perrino di Brindisi apre le porte a bambini e ragazzi con un importante servizio di prevenzione. Martedì 27 maggio, dalle 8:30 alle 14:00, l'ambulatorio di Pneumo-allergologia dell'unità operativa di Pediatria, diretta dalla. 🔗Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Giornata mondiale dell'asma: visite e spirometrie gratuite per bambini e ragazzi

Altre fonti ne stanno dando notizia

Giornata mondiale dell'asma, diffusione ed impatto della malattia: i dati

tg24.sky.it scrive: Ogni primo martedì del mese di maggio, a partire dal 1998, ricorre l'evento che mira a sensibilizzare ed educare sul tema. Lo segnala la Global Initiative for Asthma (GINA) che, per il 2025, ha scelto ...

Giornata Mondiale dell’Asma. Le iniziative per la prevenzione

Da msn.com: In occasione della Giornata Mondiale dell’Asma 2025, la Pediatria dell’Ospedale di Urbino venerdì aderisce all’iniziativa promuovendo l’importanza dell’accesso ai ...

Giornata mondiale dell’asma 2025: contro la malattia miglioriamo l’aria indoor con il decalogo Iss

Come scrive cronacamilano.it: Giornata mondiale dell'asma 2025: contro la malattia miglioriamo l’aria indoor con il decalogo dell'Istituto Superiore di Sanità ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Giornata mondiale infanzia e adolescenza: 1 miliardo di minori ? vittima nel mondo di violenze fisiche, sessuali, psicologiche

La pandemia ha esasperato le disuguaglianze, mettendo ulteriormente a rischio la vita, la salute e il futuro dei bambini, soprattutto nelle aree pi? povere del mondo.