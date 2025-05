Giornata mal di testa il 18 maggio riflettori accesi su malattia e nuove cure

Il 18 maggio si celebra la giornata del mal di testa, un'occasione per accendere i riflettori su questa malattia spesso sottovalutata e sulle nuove cure disponibili. Sin e Sisc, promuovendo iniziative a livello nazionale, mirano a sensibilizzare l'opinione pubblica su un disturbo invisibile che può portare a stigmatizzazione per chi ne soffre.

Sin e Sisc promuovono una serie di iniziative su tutto il territorio nazionale - Padovani (Sin), 'disturbo invisibile che espone chi ne soffre al rischio di stigmatizzazione' Roma, 16 mag. (Adnkronos Salute) - Quando si parla di 'mal di testa' si fa riferimento a un'ampia gamma di disturbi

