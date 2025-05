Giornata internazionale contro l' omofobia organizzato un corteo a Palermo

Sabato 17 maggio, Palermo si mobilita per la Giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia, l'afobia e la transfobia. Un corteo, organizzato da Arcigay Palermo, Coordinamento Palermo Pride e altri comitati, dà voce a una lotta per i diritti e l’inclusione, promuovendo un messaggio di solidarietà e rispetto per tutte le identità .

Sabato 17 maggio, in occasione della Giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia, l'afobia e la transfobia, Arcigay Palermo, il Coordinamento Palermo Pride, il Comitato per il referendum Cittadinanza e il Comitato per i referendum sul lavoro 2025, insieme al Disability Pride.

Sabato 17 è la Giornata Internazionale contro omofobia e lesbofobia

Sabato 17 maggio 2025, alle ore 18, al Museo Novecento di Firenze, in piazza Santa Maria Novella 10, la Città di Firenze propone lo spettacolo a ingresso gratuito con protagonista Anna Meacci

Giornata Internazionale contro l'Omofobia, la Lesbofobia, la Bifobia e la Transfobia: le iniziative del Comune di Napoli

La Giornata Internazionale contro l'Omolesbobitransfobia è stata riconosciuta dall'Unione Europea e dalle Nazioni Unite e istituita con la risoluzione del Parlamento Europeo del 26 aprile 2007.

Giornata internazionale contro l'omofobia: la scuola promuove uguaglianza e diritti

Giornata internazionale contro l'omofobia: il Ministero dell'istruzione invita alle riflessioni in classe il 17 maggio

