Giorgianni | Ecco cosa accadrà se Meta consegna i nostri dati alla Ai i nostri figli tra i soggetti più a rischio

L'annuncio di Meta riguardo all'uso dei dati degli utenti per addestrare la propria Intelligenza Artificiale solleva preoccupazioni, specialmente per la protezione dei più giovani. Letizia Giorgianni, deputato di Fratelli d’Italia, esprime allerta sui rischi che questa pratica comporta, evidenziando la necessità di tutelare la privacy e la sicurezza delle generazioni future.

Desta inevitabile preoccupazione l’annuncio che Meta userà i nostri post su Facebook e Instagram e i messaggi nelle chat pubbliche di WhatsApp per addestrare la propria Intelligenza artificiale: una notizia che ha portato Letizia Giorgianni, deputato di Fratelli d’Italia, componente della Commissione Finanze e da anni impegnata nelle battaglie per la tutela dei consumatori, a presentare un’ interpellanza al governo. Onorevole Giorgianni, perché la decisione di Meta di utilizzare i dati degli utenti europei per addestrare la propria intelligenza artificiale deve preoccuparci? «Emergono due aspetti in particolare, da un lato, la mancanza di trasparenza nel modo in cui questa decisione è stata comunicata da Meta. Dall’altro, il rischio concreto che i cittadini italiani ed europei perdano il controllo sui propri dati personali. 🔗Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Giorgianni: “Ecco cosa accadrà se Meta consegna i nostri dati alla Ai, i nostri figli tra i soggetti più a rischio”

