Giorgetti | referendum? Ciascuno valuti

Il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, interviene sul referendum del 8 e 9 giugno, sottolineando che il governo non invita a disertare le urne. Con cinque quesiti su lavoro e cittadinanza in gioco, il focus rimane sull'importanza di aumentare i salari, tema centrale nell'agenda politica attuale. Ciascuno è chiamato a valutare e partecipare.

19.04 "Il governo non invita a non votare, se qualcuno si è espresso in questo senso sono sue personali opinioni". Così sul referendum il ministro dell'Economia, Giorgetti.Ai 5 quesiti su lavoro e cittadinanza si vota l'8 e il 9 giugno. Vanno "aumentati i salari,noi l'abbiamo fatto.Abbiamo rinnovato tanti contratti pubblici e messo nei bilanci pluriennali gli aumenti, cosa che non si faceva in passato.Quindi,come datori di lavoro pubblici abbiamo fatto la nostra parte, dovrebbero farlo i privati,per i giovani". Sul referendum "ciascuno valuti". 🔗Leggi su Servizitelevideo.rai.it

