Giorgetti | Il Governo non invita a non votare ai referendum

Durante una visita a Genova per sostenere il candidato sindaco del centrodestra Pietro Piciocchi, il ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti ha chiarito che il Governo non invita a non votare ai referendum, sottolineando che eventuali opinioni personali in tal senso non rappresentano la posizione ufficiale dell'esecutivo.

"Il Governo non invita a non votare i referendum, se qualcuno si è espresso in questo senso sono sue opinioni personali". Lo dichiara il ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti a margine di una visita a Genova per sostenere il candidato sindaco del centrodestra Pietro Piciocchi. Come invita a votare ai referendum? "Non invito niente, credo che ciascuno sia adulto e in grado di valutare che cosa è opportuno e giusto fare, quello che è giusto è informare", ribadisce Giorgetti. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Giorgetti: Il Governo non invita a non votare ai referendum

