Gioielli dei Savoia restano allo Stato Bankitalia vince causa | Non erano beni personali 6732 brillanti e 2mila perle da 300 mln€

I celebri gioielli dei Savoia resteranno allo Stato, poiché la Banca d'Italia ha vinto la causa contro Vittorio Emanuele e altri membri della famiglia. Questo prezioso tesoro, composto da 6.732 brillanti e 2.000 perle, per un valore di circa 300 milioni di euro, è montato su diademi, collane e orecchini storici.

Un tesoro composto da 6.732 brillanti e 2.000 perle di varie dimensioni per un totale di quasi 2 mila carati, montati su diademi, collane ed orecchini I gioielli dei Savoia restano allo Stato. Bankitalia ha vinto la causa intentata da Vittorio Emanuele e altri membri della famiglia, che chied 🔗Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Gioielli dei Savoia restano allo Stato, Bankitalia vince causa: "Non erano beni personali", 6732 brillanti e 2mila perle da 300 mln€

