Gioie per la Ferrari Driver Academy | Rafael Camara si prende la pole in F3 In F2 gioisce Beganovic

In un weekend emozionante al Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna, l'Academy Ferrari si distingue. Rafael Camara conquista la pole in Formula 3, mentre in Formula 2 è festa per Beganovic. Nonostante l'assenza della Formula Uno, le categorie minori brillano, rivelando i talenti destinati a calcare i circuiti della massima serie.

Non c'è la Formula Uno a prendersi la scena in questo fine settimana del Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna, ma anche Formula 3 e Formula 2, categorie anticamera della Formula Uno e che lanciano i piloti più talentuosi verso la massima serie. In Formula 3 pole position per Rafael.

Segnala bolognatoday.it: In Formula 2 a conquistare la partenza dal palo è stato Dino Beganovich, altro pilota della Ferrari Driver Academy, precedendo di 3 millesimi Montoya. Da segnalare l'interruzione della sessione per ...

La Ferrari Driver Academy: storia, piloti e destini intrecciati

Secondo msn.com: La Ferrari Driver Academy (FDA) è stata fondata nel 2009 con l’obiettivo di scoprire e sviluppare i giovani talenti del motorsport, fornendo loro il supporto necessario per diventare piloti di ...

La Scuderia Ferrari Driver Academy ha compiuto dieci anni e continua a crescere

Scrive ferrari.com: I risultati positivi ottenuti con il brasiliano hanno portato alla fine del 2009 alla nascita della Ferrari Driver Academy. Il primo alunno è stato Jules Bianchi, fresco campione di Formula 3 Euro ...

