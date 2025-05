Gioco d' azzardo | in Piemonte +40% di ludopatici in 4 anni

Negli ultimi quattro anni, il Piemonte ha registrato un preoccupante aumento del 40% dei ludopatici, sollevando allarmi dal Partito Democratico regionale. Un recente studio dell’Università Bocconi mette in luce le gravi patologie correlate al gioco d’azzardo, evidenziando la necessità di un intervento urgente nel nuovo piano socio-sanitario regionale, come sottolineato dall’assessore Riboldi.

Allarme da parte del Pd piemontese sul gioco d'azzardo e le patologie correlate "Il dato che riporta lo studio dell'Università Bocconi sulla sanità piemontese - un documento tecnico propedeutico all'elaborazione del nuovo piano socio-sanitario regionale - che l'assessore Riboldi ha provato a.

Gioco d'azzardo e dipendenze, +40 per cento di ludopatici in Piemonte

Lo riporta rainews.it: Dai lavori in corso sul nuovo piano socio-sanitario regionale filtrano i primi dati sul trend in crescita. Secondo lo SDA Bocconi salgono pure tabagisti e tossicodipendenti ...

Boom di gioco d’azzardo in Piemonte: +40. L’allarme di Rossi e i dubbi sulla normativa

Come scrive lavocedinovara.com: Il consigliere regionale ha chiesto un'informativa in commissione dopo la divulgazione dei dati elaborati dall'università Bocconi ...

Fenomeno DGA in Piemonte: As.Tro scrive alla Regione

Si legge su agimeg.it: L'associazione Astro ha inviato una lettera al Presidente e ai membri del Consiglio regionale del Piemonte sul disturbo da gioco d'azzardo.

