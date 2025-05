ginnastica artistica castellaro e villa in finale nella world challenge cup

Gli italiani si sono distinti nella prima giornata di qualificazioni della seconda tappa della World Challenge Cup, la seconda competizione internazionale itinerante di ginnastica artistica che ha fatto tappa a Koper (Slovenia). Filippo Castellaro ha eseguito un buon esercizio al corpo libero, ha concluso al terzo posto con il punteggio di 13.500 e si è meritato la qualificazione alla finale. Meglio di lui hanno fatto soltanto il turco Alperen Ege Avci (13.566) e l’australiano Marcus Casamentto (13.533). Terza piazza anche per Riccardo Villa agli anelli (13.466), con annesso pass per l’atto conclusivo di specialità . L’azzurro ha chiuso alle spalle di due nomi di grande rango come i turchi Ibrahim Colak (14.133) e Yunus Gundogdu (14.033). Manuel Berettera (tredicesimo al quadrato, 12.533) e Ivan Brunello (undicesimo al castello, 12. 🔗Leggi su Oasport.it

