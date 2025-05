Giada Crescenzi fermata per l' omicidio di Stefania Camboni i rapporti difficili La suocera diceva | Mi vuole portare via mio figlio

Giada Crescenzi è stata fermata per l'omicidio di Stefania Camboni, portando alla luce i rapporti tesi tra le due donne. La suocera esprimeva preoccupazioni, dicendo: "Mi vuole portare via mio figlio". Un articolo di Repubblica rivela che la relazione tra la nuora e la suocera era deteriorata da oltre un anno, gettando ombre su questa drammatica vicenda.

