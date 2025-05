Già indagato per abusi su minori 37enne arrestato | trovato materiale pedopornografico a casa ad Osimo

Un 37enne di Osimo, già sotto indagine per abusi su minori, è stato arrestato dopo una perquisizione domiciliare che ha rivelato un consistente archivio di materiale pedopornografico. Attualmente, l’uomo si trova ai domiciliari su ordine della Procura di Ancona. Le indagini proseguono per accertare l'estensione delle sue attività illecite.

