Ghali il nuovo singolo è Chill | testo e significato della canzone

Tra i brani che annunciano l’arrivo dell’estate 2025 non può mancare il nuovo singolo di Ghali, artista che da anni riesce a mescolare con stile sonorità urban e pop internazionale. Il rapper pubblica Chill, un nuovo pezzo carico di ritmo, influenze dal sapore mediterraneo e vibrazioni super positive che promettono di farci ballare, sorridere e, perché no, rilassarci fin dal primo ascolto. Una traccia leggera ma curata, perfetta da ascoltare in macchina con i finestrini abbassati o in spiaggia con gli amici: un ottimo proposito per un’estate tutta da vivere. Ecco il testo e il significato del brano. Ghali, significato di “Chill”. Giornate lunghe, sole e una serie di esperienze divertenti e rilassanti che riescono a farci dimenticare il caldo afoso sono gli ingredienti perfetti per un’estate nel chill: la stessa che spera di passare Ghali. 🔗Leggi su Dilei.it

