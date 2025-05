ghali a cortona debutto con il summer tour

Arezzo, 16 maggio 2025 – È sulle note del nuovo singolo CHILL (Warner Music Italy) che Ghali si prepara a dettare il ritmo dell’estate in musica: il brano arriverà venerdì 16 maggio in radio e su tutte le piattaforme digitali. A più riprese l’aveva lasciato trapelare sui social: partendo dal post direttamente dai Miraval Studios dove il brano è stato registrato -negli iconici studi nel cuore della Provenza, oggi di proprietà di Brad Pitt, che hanno ospitato tutti i più grandi della musica mondiale; per proseguire con lo spoiler TikTok, dove a distanza di poche ore il suono è già in trend. CHILL -scritto da Ghali con Jacopo Ettorre, Alessandro Merli e Fabio Clemente, e con la produzione di Takagi & Ketra- è una ventata di freschezza, è spensieratezza e senso di libertà , aprire le porte alla nuova stagione con uno spirito diverso, meno sbatti e più leggerezza. 🔗Leggi su Lanazione.it

