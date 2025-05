Gestione finanziaria degli enti pubblici | il convegno a Benevento

Il convegno “Poteri di controllo della Corte dei Conti in materia di società a partecipazione pubblica – Squilibri finanziari degli Enti locali” si è svolto giovedì 15 maggio nei Saloni della Prefettura di Benevento. Un'importante occasione per approfondire la gestione finanziaria degli enti pubblici e i ruoli di supervisione e controllo in un contesto di sfide economiche.

Nella mattinata di giovedì 15 maggio presso i Saloni della Prefettura di Benevento si è tenuto il convegno "Poteri di controllo della Corte dei Conti in materia di società a partecipazione pubblica – Squilibri finanziari degli Enti locali". All'evento, organizzato dal Prefetto di Benevento Raffaela Moscarella e dal Presidente della Corte dei Conti Campania, Sezione regionale di controllo dott. Massimo Gagliardi, hanno preso parte le autorità civili e militari e n. 150 referenti delle amministrazioni locali e iscritti all'Ordine dei commercialisti. I magistrati contabili relatori hanno approfondito diverse questioni di particolare attualità nel panorama locale, afferenti alle società partecipate ed alla gestione amministrativa degli enti pubblici, con un focus mirato sulle situazioni di squilibrio finanziario, sulle responsabilità connesse e sugli strumenti di prevenzione e risanamento previsti dall'ordinamento.

