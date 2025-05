Gerry Scotti rinnova il suo contratto con Mediaset. Il conduttore, anche per i prossimi anni, continuerà a essere al timone dei principali programmi di Canale 5 e si occuperà di nuovi progetti. Scopriamo insieme le parole che Pier Silvio Berlusconi gli ha rivolto. Gerry Scotti rinnova con Mediaset: nuovi progetti dall’autunno. Squadra che vince, non si cambia. Mediaset punta per i prossimi anni ancora su Gerry Scotti. È stato infatti annunciato il rinnovo e l’allungamento del contratto con il conduttore di ‘ Caduta libera ‘ e ‘Lo Show dei record ‘. Una scelta, come si legge sul comunicato, avvenuta con ‘entusiasmo’ da entrambe le parti. Queste le parole che Pier Silvio Berlusconi, Amministratore Delegato di Mediaset, ha rivolto al presentatore: “ Caro Gerry, sei un grande. Artisticamente e umanamente. 🔗Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Gerry Scotti rinnova il contratto con Mediaset, nuovi progetti dall’autunno. Pier Silvio Berlusconi: “Sei un pilastro”