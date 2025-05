Gerry Scotti continuerà a essere uno dei volti più amati di Mediaset. L’azienda di Cologno Monzese ha annunciato ufficialmente il rinnovo del contratto con il conduttore, definendolo “un pilastro della televisione italiana”, sia dal punto di vista umano che professionale. L’annuncio di Pier Silvio Berlusconi: ‘Gerry è un pilastro della nostra tv’. A dare l’annuncio è stato l’AD Pier Silvio Berlusconi, con parole di grande stima: “Caro Gerry, sei un grande. Artisticamente e umanamente. Insieme faremo ancora grandi cose. Grazie per tutto quello che hai fatto.” Il nuovo accordo prevede un ruolo ancora più centrale per il conduttore, non solo nella programmazione di Canale 5, ma anche nello sviluppo di nuovi progetti editoriali per l’autunno 2025. Tuttavia, tra i cambiamenti spicca una rinuncia importante: Gerry Scotti lascerà il cast di “Tu Sì Que Vales”, dove per anni ha fatto coppia con Maria De Filippi, Rudy Zerbi e altri nomi illustri. 🔗Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Gerry Scotti rinnova con Mediaset ma è addio a Tu Sì Que Vales e alla ‘scuderia’: chi lo sostituisce