gerry scotti resta a mediaset ma lascia tú sí que vales

Il matrimonio tra Gerry Scotti e Mediaset continua, come era auspicabile. Il conduttore ha infatti prolungato il suo contratto che lo lega alla TV di Pier Silvio Berlusconi. Caro Gerry, sei un grande. Artisticamente e umanamente. Insieme continueremo a fare grandi cose e nuovi prodotti. Grazie per tutto il tuo lavoro, sei un vero pilastro della nostra televisione, della nostra Mediaset dichiara l’AD. Con questo accordo – si legge nella nota ufficiale – “Mediaset non solo conferma la sua centralità nell’offerta di Canale 5 ma gli affida un ruolo nello sviluppo e nella realizzazione di nuovi e importanti progetti editoriali “. Scotti lascia (a Bonolis) Tú Sí Que Vales 2025. Mediaset e Scotti, in accordo con Fascino, hanno inoltre deciso di rinunciare alla sua partecipazione a Tú Sí Que Vales, il talent show di Maria De Filippi, che tornerà in autunno. 🔗Leggi su Davidemaggio.it

