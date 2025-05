La notizia è ufficiale: Gerry Scotti lascia Tu si que vales. Dal prossimo autunno 2025 lo “zio Gerry” non sarà più tra i giudici del popolare programma su Canale 5. La decisione – si legge nella nota diramata da Mediaset oggi, venerdì 16 maggio – è stata presa in accordo con Fascino p.g.t., pur con grande rammarico del conduttore, che sedeva in giuria sin dalla prima edizione. Perché Gerry Scotti ha lasciato Tu si que vales. Gerry Scotti ha lasciato Tu si que vales perché Mediaset ha in serbo per lui novità editoriali già dai prossimi mesi di settembre – ottobre 2025. La nota con cui dal Biscione hanno fatto sapere del futuro televisivo di Scotti pare confermare i recenti rumors dell’arrivo nell’access prime time di Canale 5 al posto o in alternanza con Striscia la notizia. Sarà davvero così? Dalle 20. 🔗Leggi su Apmagazine.it

© Apmagazine.it - Gerry Scotti lascia Tu si que vales per i nuovi impegni a Mediaset