«Caro Gerry, sei un grande. Artisticamente e umanamente». Così Mediaset celebra uno dei volti storici del suo palinsesto. Gerry Scotti, con una carriera che si estende per oltre trent’anni, si conferma come uno dei conduttori più versatili e amati dal pubblico italiano. Dalla conduzione di quiz show cult a programmi di intrattenimento di successo, Scotti ha saputo adattarsi ai cambiamenti del mondo televisivo mantenendo sempre il suo carisma unico. Dalla conduzione alla produzione: il nuovo ruolo in Mediaset. L’ultima novità riguarda il suo nuovo accordo con Mediaset, che va oltre la conduzione. Gerry Scotti assume infatti un ruolo chiave nello sviluppo e nella realizzazione di nuovi progetti editoriali per Canale 5. Un passo che sottolinea quanto il gruppo televisivo punti sull’esperienza e la creatività di Scotti, valorizzandolo come autore e produttore oltre che volto in video. 🔗Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Gerry Scotti: carriera, successi e il nuovo ruolo chiave in Mediaset