Gerry Scotti allunga il contratto Mediaset ma lascia ‘Tu sì que vales’ Berlusconi | Un pilastro della nostra televisione

Allungato il contratto di Gerry Scotti in Mediaset; il conduttore lascia il fortunato programma 'Tu sì que vales' ma all'orizzonte spuntano nuovi progetti per Canale 5. Gerry Scotti lascia 'Tu sì que vales', nuovi progetti in Mediaset. Il conduttore lascia 'Tu sì que vales' ma sarà coinvolto in nuovi progetti editoriali per Canale 5. Mediaset, infatti, ha annunciato proprio oggi il rinnovo e l'allungamento del contratto con Gerry Scotti che, pare, sarà coinvolto in alcune novità nei palinsesti. La notizia è stata commentata dall'amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi che ha sottolineato quanto Gerry Scotti sia oramai un pilastro della rete. Il conduttore è infatti un volto storico di Mediaset, oltre che amatissimo dal suo pubblico. Queste le parole di Berlusconi: " Caro Gerry, sei un grande.

