Germania e Regno Unito collaborano per sviluppare un nuovo missile a lungo raggio

Germania e Regno Unito uniscono le forze per la creazione di un nuovo missile a lungo raggio, segnando un passo significativo verso l'autonomia militare europea. Questa iniziativa si inserisce in un contesto di crescente preoccupazione per la dipendenza dagli Stati Uniti, considerati un partner inaffidabile, soprattutto sotto l'amministrazione Trump.

Germania e Regno Unito collaborano per sviluppare un nuovo missile a lungo raggio. La collaborazione arriva mentre l'Europa sta cercando di ridurre la dipendenza dagli USA, diventato un partner inaffidabile sotto l'amministrazione Trump. Germania e Regno Unito collaborano per sviluppare un missile a lungo raggio Nuova collaborazione tra Germania e Regno Unito in materia di .

