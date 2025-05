Genova bomba sulle elezioni | Salis nella bufera per aver travolto una donna sulle strisce La vittima | Correva

Un incidente stradale ha scatenato polemiche politiche a Genova: Silvia Salis, candidata sindaca, è accusata di aver travolto una donna in corsa sulle strisce pedonali. La notizia, riportata da La Verità, ha sollevato interrogativi sulla responsabilità e la sicurezza stradale, aggiungendo tensione alle già agitate elezioni locali del 2024.

Avrebbe travolto una donna sulle strisce pedonali, passando col verde ma non dando la precedenza ai pedoni. È diventata oggetto di scontro politico la notizia pubblicata questa mattina da La Verità sull’incidente stradale avvenuto il 23 maggio 2024, che ha coinvolto Silvia Salis, candidata sindaca di Genova della coalizione progressista. Secondo il quotidiano, Salis sarebbe indagata per aver attraversato un incrocio con il semaforo rosso, investendo una donna, S.D., sulle strisce pedonali tra via Quinto e via Giuseppe Majorana. In realtà il semaforo sarebbe stato verde e non rosso, come precisato successivamente dalla candidata della sinistra alle prossime comunali. Ma l’ipotesi di reato resta. Genova, Silvia Salis indagata per un incidente stradale. La vittima ha riportato un trauma cranico e quattro fratture alle gambe, con una prognosi iniziale di trenta giorni. 🔗Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Genova, “bomba” sulle elezioni: Salis nella bufera per aver travolto una donna sulle strisce. La vittima: “Correva”

Ulteriori approfondimenti disponibili online

L'accusa a Silvia Salis, "Ha investito una donna passando col rosso", ma il verbale smentisce

Riporta genovatoday.it: La candidata sindaca sarebbe indagata per mancata precedenza a un pedone sulle strisce. Secondo i documenti ufficiali, il semaforo era verde ...

Elezioni a Genova, Bandecchi: “Salis grande atleta, ma amministrare è un altro campionato”

Scrive ilsecoloxix.it: Il sindaco di Terni e leader di Alternativa popolare Stefano Bandecchi: “A Genova i nostri candidati in lista con Forza Italia” ...

I leader nazionali in arrivo a Genova: chiusura “diffusa” per Salis, incognita Meloni per Piciocchi

msn.com scrive: La candidata sindaca progressista chiuderà come aveva iniziato, sola sul palco a rimarcare il carattere civico della sua corsa, la premier fa sapere “Farà di ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Grugliasco: Donna Sbranata Da Cane Lupo Cecoslovacco

Una donna di 74 anni è morta sbranata in casa sua da quattro cani lupo cecoslovacchi. Venerdì 18 dicembre a Grugliasco, in provincia di Torino, una donna di 74 anni residente in via Boves è stata uccisa in casa da 4 cani lupo cecoslovacchi.