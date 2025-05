Genoa Atalanta presenti 524 tifosi nerazzurri nel settore ospiti del Ferraris

Genoa e Atalanta si sfidano al Ferraris, con 524 tifosi nerazzurri presenti nel settore ospiti. Nonostante entrambi i club abbiano già raggiunto i loro obiettivi stagionali, i supporter bergamaschi non mancano di sostenere la squadra, desiderosi di vivere un'emozionante giornata di calcio e convivialità.

Genoa Atalanta, presenti 524 tifosi nerazzurri nel settore ospiti dello stadio Ferraris di Genova Nonostante sia il Genoa che l’Atalanta abbiano raggiunto già i loro traguardi, dall’altra parte i tifosi nerazzurri non sono esenti dalla presenza al Ferraris per gustarsi comunque non solo una buona partita, ma anche un contesto ligure molto invitante. Infatti per . 🔗Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Genoa Atalanta, presenti 524 tifosi nerazzurri nel settore ospiti del Ferraris

Aggiornamenti pubblicati da altri media

SERIE A - Atalanta, ecco i convocati di Gasperini per la partita contro il Genoa

Da napolimagazine.com: Genoa-Atalanta aprirà il 37esimo turno di Serie A. Sono 23 i calciatori convocati da mister Gian Piero Gasperini per la sfida in programma sabato 17 maggio alle ore 20.45 allo stadio Luigi Ferraris di ...

Genoa-Atalanta: è iniziata la prevendita

Scrive pianetagenoa1893.net: Accetta i marketing-cookies per visualizzare questo contenuto. È iniziata poco fa la prevendita dei biglietti per Genoa-Atalanta, in programma sabato prossimo alle ore 20:45. E’ possibile acquistare ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Anticipo Serie A : Milan Genoa 2-0 Spezia Inter 1-3

Riprende la marcia del Milan che, reduce da due pareggi di fila, al Meazza batte 2-0 il Genoa e torna in testa alla classifica con 2 punti sull' Inter.