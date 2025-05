Nel piccolo borgo di via Santa Lucia a Sassuolo non ci possono credere. Daniela Coman – la donna ritrovata morta mercoledì sera sotto un piumone, nel letto di un appartamento di Prato di Correggio – aveva abitato a lungo al civico 7 insieme all’ex compagno Giordano, di professione idraulico, e al loro figlio Alessandro di dieci anni. La targhetta di benvenuto con sopra i loro nomi appesa all’esterno dell’abitazione, un piccolo segnale di una famiglia una volta felice. Poi, spiega un amico del marito, circa un anno fa la coppia si era divisa e Daniela si era trasferita a vivere da sola in una casa a Castellarano, mentre il loro figlio, è rimasto a vivere qui con il padre. La donna però, spiega ancora l’amico, era comunque molto presente nella sua vita, si sentivano costantemente e veniva spesso a trovare il figlio adolescente. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Gelo nel borgo a Sassuolo: "Siamo tutti sconvolti"