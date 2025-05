Gears of War | David Leitch sarà il regista del film tratto dal videogioco?

Netflix sta per finalizzare le trattative con David Leitch per la regia del film tratto dal celebre videogioco Gears of War. Con la sua esperienza in blockbuster d'azione, Leitch potrebbe portare sul grande schermo l'intensa narrativa e l'adrenalina del gioco, promettendo un adattamento avvincente per i fan e nuovi spettatori.

Netflix starebbe concludendo le trattative con David Leitch che dovrebbe dirigere il film tratto dal videogioco Gears of War. Alla regia del film Gears of War, il progetto tratto dal popolare videogioco che verrà realizzato per Netflix, potrebbe esserci David Leitch. Le trattative sono attualmente in corso e il filmmaker sarebbe coinvolto anche come produttore tramite la 87North e in collaborazione con The Coalition. I primi dettagli del progetto La sceneggiatura di Gears of War sarà firmata da Jon Spaihts. Lo sceneggiatore, quando era stato annunciato il suo coinvolgimento nel progetto, aveva dichiarato "Gears of War è uno dei più grandiosi videogiochi action di sempre, con personaggi vividi, un mondo disegnato in modo meraviglioso e un sistema di combattimento

Gears of War: David Leitch sarà il regista del film tratto dal videogioco?

Gears of War Il Film, David Leitch di Deadpool 2 sarà il regista, rivela un report

Gears of War: Netflix trova il regista per l'atteso adattamento del videogioco

