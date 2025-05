Gears of War | David Leitch dirigerà il film

David Leitch dirigerà il film di Gears of War, l'attesissimo adattamento del popolare videogioco, voluto da Netflix. Secondo recenti notizie del Hollywood Reporter, il colosso dello streaming sta trattando con il regista, noto per il suo lavoro in action movie, per portare sul grande schermo l'universo epico del franchise.

L'adattamento del videogame Gears of War voluto da Netflix avrà in David Leitch in cabina di regia. Secondo un nuovo report del the Hollywood Reporter, il colosso dello streaming Netflix starebbe trattando con David Leitch per quanto riguarda la regia di Gears of War, l'atteso adattamento cinematografico del famoso franchise videoludico targato The Coalition Studio. Leitch, reduce dalla regia di The Fall Guy, e sua moglie e socia di produzione, Kelly McCormick, dovrebbero produrre il lungometraggio tramite la loro etichetta 87North insieme a The Coalition. Nonostante la credibilità affermata della fonte, Netflix non ha ancora confermato la notizia. Il film ispirato al famoso videogame è stato annunciato nel corso del 2022, quando Netflix ha acquisito i diritti di sfruttamento con l'obiettivo di realizzare un film e successivamente anche una serie anime.

