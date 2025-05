Gaza Sachs smentisce Massini | Conte? Nessun gesto vuoto da mesi invoca la diplomazia contro il genocidio Su La7

Botta e risposta a Piazzapulita (La7) tra il drammaturgo Stefano Massini e l’economista Jeffrey Sachs, direttore dello Earth Institute della Columbia University, sull’invito ad alzarsi in piedi, rivolto a tuttal’Aula dal presidente del M5s Giuseppe Conte, in segno di rispetto alle vittime di Gaza. Invito non accolto né dalla maggioranza di governo, né da Italia Viva, né dal deputato del Pd Piero Fassino. Massini accusa Conte di spettacolarizzazione: “Ne ho abbastanza piene le palle di tutto quello che oggi è spettacolarizzare ogni tema che abbia a che fare con la morte della gente. Lo spettacolo è ovunque: anche queste cose, che di per sé stesse sono giuste e sono una dimostrazione di umanità , corrono il rischio di essere profondamente irritanti, quando si pensa che probabilmente in Italia non si ha la dimensione di quello di cui stiamo parlando. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it

