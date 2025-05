Gaza oltre 45 bambini uccisi in attacchi aerei | l' appello dell' Unicef

Negli ultimi due giorni, oltre 45 bambini hanno perso la vita a Gaza a causa di attacchi aerei. La direttrice generale dell'UNICEF, Catherine Russell, lancia un accorato appello alla comunità internazionale, denunciando l'indifferenza di fronte a un'atrocità inaccettabile. In una situazione in cui nessun luogo è sicuro, il mondo deve reagire per porre fine a questo orrore.

Oltre 45 bambini sono stati uccisi in attacchi aerei a Gaza in due giorni. Questo dovrebbe sconvolgere il mondo, ma viene accolto con indifferenza. A Gaza nessun luogo è sicuro per i bambini. Questo orrore deve finire." Lo scrive su X la direttrice generale dell' Unicef Catherine Russell che aggiunge: "più di 1 milione di bambini a Gaza rischiano la fame. Sono privati di cibo, acqua e medicine. Tutte le parti in conflitto devono rispettare il diritto internazionale umanitario." 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Gaza, oltre 45 bambini uccisi in attacchi aerei: l'appello dell'Unicef

