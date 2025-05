Gaza altro schiaffo di Trump a Netanyahu | Nella Striscia si muore di fame succedono cose brutte tycoon verso riconoscimento Palestina

Le recenti dichiarazioni di Donald Trump segnano un nuovo passo nell'allontanamento dal premier israeliano Benjamin Netanyahu. Mentre Gaza affronta una crisi umanitaria devastante, il tycoon americano esprime preoccupazione per i palestinesi e annuncia l'intenzione di riconoscere la loro sovranità. Un cambiamento significativo nelle dinamiche politiche della regione, con ripercussioni immediate sulla situazione in Medio Oriente.

Trump e Neanyahu sempre più lontani, il presidente Usa ha dichiarato che vuole "occuparsi di ciò che succede a Gaza dove i palestinesi muoiono di fame" Le ultime dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, confermano l'allontanamento dal premier israeliano Benjamin Netanyahu 🔗Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Gaza, altro schiaffo di Trump a Netanyahu: "Nella Striscia si muore di fame, succedono cose brutte", tycoon verso riconoscimento Palestina

