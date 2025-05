Gaza 54 morti in raid notturni Israele

Un'ondata di violenza ha colpito Gaza, con almeno 54 vittime in raid aerei notturni lanciati dalle forze israeliane. I bombardamenti, che hanno colpito aree densamente popolate come Jabalya e Beit Lahiya, hanno aggravato ulteriormente la crisi umanitaria nella regione, lasciando la popolazione locale in uno stato di terrore e disperazione.

8.30 Almeno 54 persone sono state uccise a Gaza nella notte, per i pesanti bombardamenti israeliani nella Striscia. Così il quotidiano israeliano Haaretz. In particolare, le Idf hanno colpito Jabalya e Beit Lahiya, nel nord dell' enclave, dove è stata colpita una scuola da poco riconvertita in rifugio per i palestinesi sfollati.Lì i militari hanno anche effettuato vari arresti. Bombardamenti e attacchi ad Al Qarara, a nord di Khan Yunis, nel sud della Striscia, e attacchi contro tende. 🔗Leggi su Servizitelevideo.rai.it

