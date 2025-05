Gattini lanciati dall’auto in corsa | episodio discusso in Parlamento

Un episodio sconvolgente ha scosso l'opinione pubblica: gattini lanciati da un'auto in corsa. Oggi, grazie all'impegno della Presidente della XII Commissione, Sara Spiniello, e all'Onorevole Susanna Cherchi del Movimento 5 Stelle, questo grave fatto è stato discusso in Parlamento, dando voce a una questione cruciale per la tutela degli animali.

Tempo di lettura: 2 minuti Stamattina, grazie all’impegno della Presidente della XII Commissione Tutela e Diritti degli Animali Sara Spiniello, si è svolto un importante intervento in Aula alla Camera dei Deputati da parte dell’Onorevole Susanna Cherchi, Movimento 5 Stelle, che ha portato all’attenzione dell’istituzione un episodio di inaudita crudeltà nei confronti degli animali. L’episodio, che ha suscitato profonda indignazione tra cittadini e associazioni animaliste, riguarda il gesto raccapricciante di una donna, identificata dalla Polizia Stradale, che si sarebbe disfatta di due gattini lanciandoli dal finestrino della propria auto sull’autostrada A16 Napoli-Canosa, mentre era in viaggio per recarsi al lavoro. Un atto di estrema brutalità che non trova giustificazioni e che ha scosso l’opinione pubblica, richiedendo una condanna ferma e decisa. 🔗Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Gattini lanciati dall’auto in corsa: episodio discusso in Parlamento

