Gattini lanciati dalla macchina in autostrada Spiniello alla Camera dei Deputati | Episodi di questa natura sono inaccettabili

Episodi di crudeltà come gattini lanciati dalla macchina in autostrada sono inaccettabili. Questa mattina, grazie all'impegno della Presidente della XII Commissione Tutela e Diritti degli Animali, Sara Spiniello, l'Onorevole Susanna Cherchi del Movimento 5 Stelle ha sollevato l'importante questione in Aula alla Camera dei Deputati, richiamando l'attenzione su tematiche cruciali per la protezione degli animali.

